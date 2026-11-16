Путин отметил рост популярности самбо в России Путин поздравил спортсменов и тренеров с Днем самбо

Москва16 ноя Вести.Самбо в России динамично развивается, а число его поклонников увеличивается. Об этом заявил президент России Владимир Путин в поздравительной телеграмме по случаю Дня самбо.

Российский лидер поздравил спортсменов, тренеров, ветеранов и организаторов соревнований с праздником.

Отрадно, что сегодня самбо динамично развивается, растет число его преданных поклонников, ширится география соревнований и турниров говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля

Путин также отметил вклад спортсменов, ветеранов, наставников и тренеров в популяризацию самбо, продвижение его идеалов и ценностей, а также подготовку чемпионов.

Ранее российский самбист Антон Коновалов в четвертый раз завоевал титул чемпиона мира в весовой категории до 98 килограммов. Сам спортсмен выразил надежду, что его успех вдохновит юных самбистов на новые свершения.