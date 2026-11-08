Самбист Кодзаев раскрыл секрет победы на чемпионате мира "Только тренировки": самбист Кодзаев о секрете своей победы на ЧМ

Москва8 ноя Вести.Секретом победы российского спортсмена Асланбека Кодзаева на чемпионате мира по самбо в Ташкенте стали упорные тренировки. Об этом самбист рассказал в интервью ИС "Вести".

Он добавил, что особенно приятно получить золото на юбилейном пятидесятом ЧМ по самбо.

Секрета, наверное, никакого нет. Только тренировки, только пахота. Невозможно подготовиться на боевом самбо под какого-то соперника, потому что ты не можешь угадать, с кем у тебя будет бой. Поэтому потихоньку, по чуть-чуть и под одного, и под второго находим ключи и все это показываем на соревнованиях … Очень приятно то, что юбилейный турнир получилось выиграть. Это все равно, как ни как, память будет, то, что юбилейный турнир, я стал чемпионом на нем. Мне приятно заявил спортсмен

Кодзаев завоевал золото в весовой категории до 79 килограммов. Он стал двукратным чемпионом мира.