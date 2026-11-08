Самбист Коновалов назвал свою победу на ЧМ в Ташкенте примером для мальчишек Самбист Коновалов: моя победа - пример для тысяч мальчишек

Москва8 ноя Вести.Победа российского самбиста Антона Коновалова на ЧМ в Ташкенте в весовой категории до 98 килограммов подает пример тысячам юных спортсменов. Об этом он рассказал в интервью ИС "Вести".

Он отметил, что впереди разбор ошибок вместе с тренером.

Я простой парень из села и сегодня стал четырехкратным чемпионом мира. Я пока не понимаю, что происходит отметил Коновалов

Он подчеркнул, что важно показывать правильный пример не только "на ковре", но и в жизни.

Я всегда цель не ставлю, чтобы мне стать каким-то знаменитым, потому что я всегда понимаю, что я вот сейчас выиграл чемпионат мира, я уже иду и думаю: это же огромный пример для тысяч, может быть, даже десятков тысяч мальчишек, юных спортсменов и не только. И важно показывать правильный пример не только на ковре, но и в жизни заявил Коновалов

После победы в поединке с азербайджанским спортсменом российский самбист Антон Коновалов завоевал звание чемпиона мира.

Ранее секретом своей победы поделился спортсмен Асланбек Кодзаев. Он заявил, что результат обеспечили упорные тренировки.