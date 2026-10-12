Путин поздравил Тасоева с победой на ЧМ-2026 по дзюдо в Баку

Путин поздравил дзюдоиста Тасоева с победой на чемпионате мира в Баку Путин поздравил Тасоева с победой на ЧМ-2026 по дзюдо в Баку

Москва12 окт Вести.Президент России Владимир Путин поздравил российского спортсмена Инала Тасоева с победой на чемпионате мира по дзюдо в Баку в весовой категории свыше 100 кг. Текст поздравления приводится на сайте российского лидера.

Он подчеркнул, что спортсмен блестяще выступил в заключительный день чемпионата, показав отличную подготовку и решительный настрой.

Уважаемый Инал Валикоевич! Поздравляю вас с триумфом говорится в поздравлении

Президент отметил, что своей победой Тасоев внес достойный вклад в укрепление победных традиций отечественной школы единоборств. Владимир Путин также пожелал спортсмену новых спортивных достижений и всего самого доброго.

10 октября Тасоев получил золотую медаль на чемпионате мира по дзюдо, одолев представителя Азербайджана Ушанги Кокаури.