Москва12 октВести.Президент России Владимир Путин поздравил российского спортсмена Инала Тасоева с победой на чемпионате мира по дзюдо в Баку в весовой категории свыше 100 кг. Текст поздравления приводится на сайте российского лидера.
Он подчеркнул, что спортсмен блестяще выступил в заключительный день чемпионата, показав отличную подготовку и решительный настрой.
Уважаемый Инал Валикоевич! Поздравляю вас с триумфомговорится в поздравлении
Президент отметил, что своей победой Тасоев внес достойный вклад в укрепление победных традиций отечественной школы единоборств. Владимир Путин также пожелал спортсмену новых спортивных достижений и всего самого доброго.
10 октября Тасоев получил золотую медаль на чемпионате мира по дзюдо, одолев представителя Азербайджана Ушанги Кокаури.