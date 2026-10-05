Москва5 окт Вести.На чемпионате мира по дзюдо в Баку российский спортсмен Мурад Чопанов выступил достойно и, несмотря на поражение в схватке за бронзовую медаль, вошел в пятерку лучших. Таким мнением с ИС "Вести" поделился тренер сборной РФ по дзюдо Константин Философенко.

Он добавил, что главным соревнованием для Чопанова будут Олимпийские игры, к которым он готовится уже сейчас.

Он показал очень красивое дзюдо, зрелое дзюдо, и просто малейшая вот эта ошибка в борьбе за медали, он остался без медали. А так рано делать выводы какие-то, списывать человека за проигрыш на чемпионате мира. Он все равно в пятерке сильнейших. И главный старт – это Олимпийские игры, и человек готовится, набирает рейтинг подчеркнул Философенко

Ранее свое выступление в Баку прокомментировал сам Чопанов. Он заявил, что планирует провести "работу над ошибками".