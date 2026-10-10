Дзюдоист из РФ Тасоев одолел Кокаури в Баку и стал трехкратным чемпионом мира

Инал Тасоев одолел азербайджанца Ушанги Кокаури в финале ЧМ по дзюдо в Баку Дзюдоист из РФ Тасоев одолел Кокаури в Баку и стал трехкратным чемпионом мира

Москва10 окт Вести.Золотую медаль проходящего в Баку чемпионата мира по дзюдо завоевал россиянин Инал Тасоев. В весовой категории свыше 100 килограммов он одолел представителя Азербайджана Ушанги Кокаури. Это первое золото российских спортсменов на этом чемпионате и третья золотая медаль в копилке у российского дзюдоиста.

Российская команда дзюдоистов выступает в столице Азербайджана с национальными флагом и гимном.

Завоевавшему золото бакинского чемпионата российскому дзюдоисту 28 лет. Он уже становился золотым призером международных первенств в 2023 и 2025 годах. Также Тасоев двукратный бронзовый призер чемпионатов мира. На его счету три золотые награды чемпионатов Европы и две серебряные медали европейских первенств по дзюдо.

Перед выходом в финал бакинского первенства мира Тасоев одолел Джамала Гамзатханова из Азербайджана.

Чемпионат мира по дзюдо начался в Баку 4 октября. 11 октября соревнования завершатся командным турниром.

На мировом первенстве в активе спортсменов российской команды кроме золота Тасоева четыре бронзы. Бронзовые медали завоевали Нияз Билалов в весе до 100 килограммов, по одной медали у российских спортсменок Сабины Гилязовой в весе до 48 килограммов, Мадины Таймазовой в весе до 70 килограммов и у Марии Ивановой (свыше 78 килограммов).

За всю историю чемпионатов мира по дзюдо золотые медали получили 12 россиян.