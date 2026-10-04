Москва4 окт Вести.Россиянка Сабина Гилязова, завоевавшая бронзу чемпионата мира по дзюдо в Баку, рассказала в комментарии ИС "Вести", что очень счастлива.

Я очень счастлива, но, наверное, до конца еще не осознаю всех эмоций, но знаю одно, что я очень сильно рада. Это трудовая заслуженная медаль. В том году у меня за бронзу проиграла, в этом году я уже стала третьей. То есть у меня, видимо, по нарастающей. Дай Бог, чтобы в следующем году, может быть, еще лучше будет сказала спортсменка

Ранее также стало известно, что россияне Евгения Чикунова и Кирилл Пригода победили в первом этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде в Баку.