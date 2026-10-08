Тренер Морозов: сборная РФ по дзюдо достойна претендовать на медали на ЧМ в Баку

Главный тренер сборной РФ по дзюдо рассказал о настрое спортсменов на ЧМ в Баку Тренер Морозов: сборная РФ по дзюдо достойна претендовать на медали на ЧМ в Баку

Москва8 окт Вести.Все спортсмены российской сборной по дзюдо, которые сегодня выступают на чемпионате мира в Баку, достойны занять призовые места и претендовать на медали. Об этом в комментарии для ИС "Вести" заявил главный тренер сборной Дмитрий Морозов.

У нас, действительно, сильные супертяжи, конечно, можно так сказать. Но всех, кого мы поставили бороться на чемпионат мира, они достойны того, чтобы претендовать на медали отметил он

По итогам четырех дней соревнований в копилке российской команды пока только одна медаль, однако это никак не отражается на настроении дзюдоистов.

Думаю, это влияет на настроение тех, кто уже отборолся, но все остальные у нас опытные спортсмены. Я уверен, что они морально готовы дальше сражаться добавил Морозов

Чемпионат мира по дзюдо проходит на Национальной гимнастической арене в столице Азербайджана Баку с 4 по 11 октября. Сборная России выступает на соревнованиях под национальным флагом и с гимном страны впервые с 2019 года. У российской команды – одна бронзовая медаль, которую в весовой категории до 48 кг завоевала Сабина Гилязова.