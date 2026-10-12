Российский дзюдоист Башаев отметил мастерство японцев на чемпионате мира в Баку Российский дзюдоист рассказал, почему японцам не было равных на чемпионате мира

Москва12 окт Вести.Бронзовый призер Олимпийских игр, серебряный призер завершившегося в Баку чемпионата мира в смешанном командном турнире Тамерлан Башаев рассказал в интервью ИС "Вести", в чем заключается мастерство японских дзюдоистов, позволившее им взять восемь золотых медалей на первенстве в столице Азербайджана.

Сборная России в финале соревнований смешанных команд на чемпионате мира сразилась с японскими спортсменами и забрала серебро. Тамерлан Башаев - один из тех, кто в Баку выступил только в командном зачете, и единственный, кто выиграл в своей схватке против японского борца в финале турнира.

Вся специфика - в моральной составляющей. Нужно понимать, что ты борешься не только за себя, но и за свою команду. Многие не выдерживают этот груз ответственности. Отношение у японцев к дзюдо практически религиозное, очень много интеллектуального труда нужно, чтобы научиться их выигрывать. Никогда нельзя бороться с японцами в их борьбе, в этом им нет равных, им нужно предлагать всегда что-то нестандартное поделился российский спортсмен

В Баку завершился чемпионат мира по дзюдо, на котором сборная России впервые за долгие годы выступила с национальным флагом и гимном. Спортсмены завоевали шесть медалей: четыре бронзы, личное золото супертяжеловеса Инала Тасоева и серебро в соревновании смешанных команд.