Российские дзюдоистки показали свой лучший результат в истории ЧМ Женская сборная РФ показала свой лучший в истории результат на ЧМ по дзюдо

Москва10 окт Вести.Спортсменки женской сборной России по дзюдо показали на чемпионате мира в Баку свой лучший командный результат в истории выступлений. Россиянки завоевали три бронзовые медали.

На пьедестал поднялись Мария Иванова, Сабина Гилязова и Мадина Таймазова, выступившие в разных весовых категориях. Ранее российской женской сборной не удавалось завоевать такой комплект наград на чемпионатах мира по дзюдо.

Предыдущий командный рекорд был установлен в 1993 году. Тогда на мировом первенстве россиянки взяли две бронзовые медали. Их команде принесли Виктория Казунина и Светлана Гундаренко. В 2010 году его удалось повторить, но не превзойти. Тогда две бронзы для РФ завоевали Теа Донгузашвили и Наталья Кузютина.

Чемпионат мира по дзюдо в 2026 году проводится в Баку. Турнир продлится до 11 октября.

Ранее тренер сборной РФ по дзюдо Владимир Дегтярев рассказал, что бронза Таймазовой на ЧМ — это лишь еще один шаг к ее первому золоту на крупных соревнованиях. Он пояснил, что спортсменка постоянно работает над ошибками и совершенствуется.