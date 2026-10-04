Тренер женской сборной РФ по дзюдо рассказал о целях на 2027 год Тренер Магомедов: верю, что мы попадем в мировые рейтинги в следующем году

Москва4 окт Вести.Российские дзюдоисты впервые за несколько лет выступили с национальным флагом и гимном в первый день чемпионата мира в Баку. Спортсмены ставят перед собой амбициозные цели, рассказал ИС "Вести" старший тренер женской сборной России по дзюдо Сиражудин Магомедов.

Потихоньку мы прибавляем по выносливости и по иным моментам, у нас есть рост. И я думаю, что в этом году еще так [средне] выступим, в следующем году мы будем сидеть в мировом рейтинге в топах. Я думаю, в каждом весе по два-три человека в первой десятке у нас будет сидеть. У меня цель — олимпиада заявил он

Чемпионат мира по дзюдо проходит в Баку с 4 по 11 октября. В соревнованиях участвуют 622 спортсмена из 93 стран.

В ходе первого дня чемпионата дзюдоистка Сабина Гилязова завоевала бронзовую медаль.