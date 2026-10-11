Сборная России по дзюдо завоевала серебро в командном турнире на чемпионате мира

Российские дзюдоисты завоевали серебро чемпионата мира в командном турнире Сборная России по дзюдо завоевала серебро в командном турнире на чемпионате мира

Москва11 окт Вести.Сборная России по дзюдо заняла на чемпионате мира в Баку второе место в командных соревнованиях. Итоги были подведены в заключительный день турнира - 11 октября.

Победу в командном первенстве одержала Япония, которая в финале обыграла россиян со счетом 4:1. Японская команда также возглавила общекомандный медальный зачет.

Второе место досталось сборной Грузии, третье — Азербайджану. Российская сборная расположилась на пятой строчке.

Российские дзюдоистки показали на чемпионате мира в Баку свой лучший результат в истории выступлений.

Кроме того, россиянин Инал Тасоев стал чемпионом в весовой категории свыше 100 килограммов. В общей сложности российские дзюдоисты завоевали на этом турнире золотую, серебряную и четыре бронзовые медали.

Чемпионат мира по дзюдо проходил с 4 октября. Российская сборная выступала на соревнованиях с национальным флагом и гимном.