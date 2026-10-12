"Очень хороший результат": в Федерации дзюдо оценили выступление россиян на ЧМ Глава Федерации дзюдо России высоко оценил результаты борцов на ЧМ в Баку

Москва12 окт Вести.Российские спортсмены показали очень хороший результат на чемпионате мира в Азербайджане, завоевав шесть медалей, одна из которых золотая. Об этом рассказал президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик в интервью ИС "Вести".

В Баку завершился чемпионат мира по дзюдо, на котором сборная России впервые с 2022 года выступила с национальным флагом и гимном. Спортсмены завоевали шесть медалей: четыре бронзы, личное золото супертяжеловеса Инала Тасоева и серебро в соревновании смешанных команд.

Сильно добавила женская команда, подтвердил свое мастерство чемпион мира, мы увидели потенциал в других весовых категориях. Не у всех все получилось, как всегда бывает. Тем не менее, у нас 10 человек боролись за медали, это очень хороший результат отметил Соловейчик

Трехкратный чемпион мира Инал Тасоев, в свою очередь, добавил, что у российской команды получится улучшить результат к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе.

Спортсменки женской сборной России по дзюдо показали на чемпионате мира в Баку свой лучший командный результат в истории выступлений. Россиянки завоевали три бронзовые медали.