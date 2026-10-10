Дзюдоист Тасоев, завоевавший золото на ЧМ в Баку, рассказал о своих эмоциях

Золотой призер ЧМ по дзюдо в Баку россиянин Тасоев поделился своими эмоциями Дзюдоист Тасоев, завоевавший золото на ЧМ в Баку, рассказал о своих эмоциях

Москва10 окт Вести.Российский дзюдоист Инал Тасоев был уверен, что сможет завоевать золотую медаль на чемпионате мира в Баку. Об этом он рассказал в интервью ИС "Вести".

Спортсмен добавил, что возможность выступать под национальным флагом дает ему дополнительную мотивацию.

Как будто бы я стал чемпионом мира еще неделю назад, когда вот входил в форму свою лучшую ... была уверенность в том, что я смогу, и что все получится … Выступать под своим флагом … – это двойная ответственность, мотивация подчеркнул Тасоев

Технику россиянина оценил президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик.

Инал – уникальный человек, очень трудолюбивый человек, очень умный человек. И вот в технике вы видели, что несколько секунд нужно было для того, чтобы одолеть противника, соперника своего заявил Соловейчик

Ранее сообщалось, что россиянин Инал Тасоев в весовой категории свыше ста килограммов одолел азербайджанца Ушанги Кокаури и стал трехкратным чемпионом мира.