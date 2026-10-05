Москва5 окт Вести.Российский дзюдоист Мурад Чопанов, уступивший спортсмену из Молдовы Денису Виеру в схватке за бронзу на чемпионате мира по дзюдо в Баку, заявил о планах по работе над ошибками, допущенными во время соревнования. Об этом он рассказал ИС "Вести".

Нет, я не знаю ни оправданий, ни слов. Готов был, просто не дано было сегодня. … Потому что сейчас, чтобы я ни сказал, результат уже не изменится. Но буду дальше работать, буду работать над ошибкой. В четвертьфинале и [в поединке] за бронзу одинаково упал, одно и то же сделал... Поэтому два раза на одном и том же попался — это значит, есть ошибка. Это не просто так