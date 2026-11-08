Дзюдоист Ендовицкий рассказал об ощущениях работы в команде на ЧЕ в Белграде Дзюдоист Ендовицкий: золото на ЧЕ в Белграде – отправная точка для серии побед

Москва8 ноя Вести.Цена ошибки могла быть очень высока, когда представляешь не только себя, но и всю сборную России на татами. Так дзюдоист Валерий Ендовицкий прокомментировал ИС "Вести" победу российской сборной на командном чемпионате Европы по дзюдо в Белграде.

Он отметил, что сборная России впервые за семь лет стала лучшей на турнире.

Мы выигрываем впервые смешанные командные соревнования, чемпионат Европы. Я очень надеюсь, что это только будет отправной точкой для дальнейших серий побед, в том числе и на чемпионате мира… Гораздо тяжелее бороться в команде, потому что, когда ты борешься в личке, ответственность несешь только за себя… Отдельно хочу выделить серьезное давление, потому что ты выступаешь под флагом своей страны на командном чемпионате Европы, где ответственность несешь не только за себя, но и за всю команду, поэтому цена ошибки могла стоить очень дорого сказал спортсмен

7 ноября в Белграде завершился командный чемпионат Европы по дзюдо. Сборная России завоевала золотую медаль. В финале российские дзюдоисты победили сборную Грузии со счетом 4-1. Третье место разделили команды из Турции и Франции.