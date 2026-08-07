Москва7 авг Вести.Триумфальное возвращение на чемпионат Европы по водным видам спорта показало, что российская сборная находится на равных с конкурентами и постепенно возвращает себе статус победителя. Об этом рассказала ИС "Вести" российская синхронистка Майя Дорошко.

Соревнование стало первым континентальным чемпионатом для российской сборной с 2021 года. Дорошко завоевала две золотые медали за групповые программы — произвольную и акробатическую, взяла серебро и бронзу в дуэтах - за техническую и произвольную программы соответственно.

За это время другие девочки смогли укрепиться на лидирующих позициях. Мы были в "отстающих", но на данный момент нет. То есть не мы задавали моду, нам пришлось смотреть за другими, наблюдать, выяснять, что они делают. Сейчас, я думаю, что мы уже находимся на равных со всеми… Мы снова напоминаем о себе, даем людям, судьям привыкнуть опять к нам и понять, что все-таки мы пришли побеждать отметила Дорошко

Спортсмены выступили в нейтральном статусе. Российская сборная завоевала семь медалей: три золотые, одну серебряную и три бронзовые. Российские синхронистки стали лучшими во всех групповых дисциплинах: победили в произвольной и технической программах командных соревнований, а также в акробатической группе.