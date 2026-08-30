Борцы РФ победили в медальном зачете Большого шлема по дзюдо в Лозанне

Российские борцы выиграли медальный зачет Большого шлема по дзюдо в Лозанне Борцы РФ победили в медальном зачете Большого шлема по дзюдо в Лозанне

Москва30 авг Вести.Сборная России по дзюдо победила в медальном зачете Большого шлема, который проходил в швейцарском городе Лозанна.

Всего российские борцы завоевали 2 золотых, 1 серебряную и 4 бронзовых медали. Второй стала команда Японии (2-1-3), третьими - представители Германии (2-1-0).

Золото России принесли Инал Тасоев (весовая категория свыше 100 кг) и Марина Воробьева (до 48 кг). Серебряной медали был удостоен Данил Лаврентьев (до 73 кг). Бронзовые награды выиграли Рамазан Абдулаев (до 66 кг), Егор Андони (до 90 кг), Мадина Таймазова (до 70 кг) и Мария Иванова (свыше 78 кг).

Россияне выступили на соревнованиях под эгидой Международной федерации дзюдо под национальной символикой.

Ранее российские спортсмены одержали победу в командном зачете на чемпионате по современному пятиборью в китайском Гуйяне. Атлеты впервые за семь лет выступали под флагом России.