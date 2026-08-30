Россияне взяли золото в командном первенстве на ЧМ по современному пятиборью

Спортсмены из РФ победили в командном первенстве на ЧМ по современному пятиборью Россияне взяли золото в командном первенстве на ЧМ по современному пятиборью

Москва30 авг Вести.На чемпионате мира по современному пятиборью россияне завоевали золотые медали в командном зачете, впервые за семь лет выступая под флагом Российской Федерации. Соревнования прошли в китайском Гуйяне.

Общий результат российских атлетов составил 4693 балла, на втором месте – Египет (4687 баллов), а на третьем – Франция (4482). Победу РФ принесли Егор Громадский, Петр Борщев и Андрей Бобров.

Успехи есть у россиян и в личном зачете. Громадский завоевал серебряную медаль, набрав 1581 балл. Он уступил золото чеху Лукасу Матею с результатом 1586 баллов. Борщев и Бобров заняли девятое и десятое места соответственно. Оба набрали 1556 баллов.

Ранее россияне успешно выступили на чемпионате Европы по современному пятиборью. В начале Августа Громадский завоевал там золотую медаль в личном зачете, а Бобров и Яна Соловьева заняли второе место в смешанной эстафете.