Саблист Граудынь занял первое место на чемпионате мира по фехтованию

Российский саблист Граудынь завоевал золото на чемпионате мира по фехтованию Саблист Граудынь занял первое место на чемпионате мира по фехтованию

Москва27 июл Вести.Российский саблист Павел Граудынь одержал победу над представителем Южной Кореи До Кен Доном в финале чемпионата мира по фехтованию, который проходит в Гонконге.

Поединок завершился со счетом 15:7 в пользу россиянина. Граудынь принес российским фехтовальщикам первую медаль на международных турнирах после восстановления прав на использование флага и гимна.

2 июня Международная федерация фехтования допустила взрослых российских спортсменов до участия в соревнованиях с национальной символикой и гимном. Европейская конфедерация фехтования восстановила права россиян 25 июня.