Москва27 июлВести.Российский саблист Павел Граудынь одержал победу над представителем Южной Кореи До Кен Доном в финале чемпионата мира по фехтованию, который проходит в Гонконге.
Поединок завершился со счетом 15:7 в пользу россиянина. Граудынь принес российским фехтовальщикам первую медаль на международных турнирах после восстановления прав на использование флага и гимна.
2 июня Международная федерация фехтования допустила взрослых российских спортсменов до участия в соревнованиях с национальной символикой и гимном. Европейская конфедерация фехтования восстановила права россиян 25 июня.