Москва20 июн Вести.Золотая награда российской женской команды по фехтованию на чемпионате Европы во Франции досталась непростым путем. Такую оценку финальному выступлению саблисток в интервью ИС "Вести" дал главный тренер сборной России по фехтованию, президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов.

По его словам, российские спортсмены каждый день чемпионата показывают достойные результаты и завоевывают призовые места. Однако каждая встреча вызывает напряжение, отметил он.

И несмотря на то, что вели 30:16, если мне память не изменяет, то есть такой прекрасный счет. Вроде бы осталось три боя, остался последний круг – выйди, каждый нанеси по пять ударов, и все. Но нет, надо дать какую-то перчинку для зрителей, для телезрителей, для болельщиков. Конечно, хорошо, что все хорошо закончилось для нас, но, конечно, это было сложно. Победы так просто не даются рассказал Мамедов

В пятницу, 19 июня, российские саблистки завоевали золотые медали в командном турнире на чемпионате Европы по фехтованию во Франции. В финале россиянки победили сборную Франции со счетом 45:39. Бронзовые медали забрала Италия. В составе российской команды выступали Яна Егорян, Алина Михайлова и Александра Михайлова, а также была заявлена Анастасия Шорохова в качестве запасной спортсменки.