Саблистка Егорян рассказала, как удалось победить в финале чемпионата Европы Саблистка Егорян рассказала о поддержке со стороны команды на чемпионате Европы

Москва20 июн Вести.Российской женской сборной по фехтованию удалось победить в финале чемпионата Европы во Франции благодаря командному духу и взаимной поддержке. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказала двукратная олимпийская чемпионка, российская саблистка Яна Егорян.

В финальной встрече с французской сборной россиянки сразу перехватили инициативу, однако не смогли ее удержать. Как отметила спортсменка, она начала сильно паниковать и переживать. Поддержала ее другая участница команды Алина Михайлова, которая смогла нанести последний удар встречи.

С Францией была чуть-чуть другая ситуация: сразу перехватили [инициативу]. В какой-то момент я начала много паниковать, переживать и не смогла справиться со своим фехтованием. И возвращаемся к тому, что у нас и команда есть, которая как раз-таки может, когда один спортсмен плохо выступает, взять инициативу в свои руки и нанести 45-й удар. Вообще без разницы, что мы там наполучали, главное, что 45-й удар у нас нанесла Алина, она большая молодец. Поэтому мы своим выступлением довольны рассказала Егорян

Главный тренер сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов отметил, что золотая медаль российской женской команды на чемпионате Европы досталась очень непросто.

В пятницу, 19 июня, российские саблистки заняли первое место в командном турнире на чемпионате Европы по фехтованию во Франции. В финале россиянки победили сборную Франции со счетом 45:39. Бронзовые медали забрала Италия. В составе российской команды выступали Яна Егорян, Алина Михайлова и Александра Михайлова, а также была заявлена Анастасия Шорохова в качестве запасной спортсменки.