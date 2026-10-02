Российские пловцы одержали победу на этапе Кубка мира по плаванию в Баку

Россияне Чикунова и Пригода выиграли этап Кубка мира по плаванию в Баку Российские пловцы одержали победу на этапе Кубка мира по плаванию в Баку

Москва2 окт Вести.Россияне Евгения Чикунова и Кирилл Пригода победили в первом этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде в Баку.

Чикунова выиграла заплыв на 200 метров брассом, преодолев дистанцию за 2 минуты 17,20 секунды. Пригода стал лучшим на 100 метрах брассом - его результат составил 56,08 секунды.

21‑летняя Чикунова - обладательница мирового рекорда и чемпионка Европы‑2026 на дистанции 200 м брассом. Кроме того, она завоевала серебро на чемпионате мира 2025 года. 30‑летний Пригода - двукратный чемпион мира и чемпион Европы, в его активе восемь побед на чемпионатах мира и две на чемпионатах Европы на короткой воде.

Соревнования в Баку завершатся 3 октября.

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