Новый элемент на кольцах получил имя российского гимнаста Заики

Российский гимнаст Илья Заика исполнил новый элемент, который получил его имя Новый элемент на кольцах получил имя российского гимнаста Заики

Москва26 сен Вести.Российский гимнаст Илья Заика стал автором нового именного элемента в упражнениях на кольцах. Об этом сообщила пресс-служба Федерации гимнастики России.

Как отметили в публикации, 24-летний спортсмен представил элемент на этапе FIG World Challenge Cup в Париже.

Заика успешно выполнил подъем силой по прямым рукам из виса вниз головой в крест вниз головой. Элемент был засчитан и официально получил название "Заика". Его сложность оценили в 0,8 балла.

Поздравляем Илью с новым именным элементом! Теперь его фамилия навсегда вписана в историю спортивной гимнастики говорится в публикации Федерации

Согласно правилам спортивной гимнастики, новый элемент называют фамилией спортсмена, который первым успешно выполняет его на официальных соревнованиях.

В квалификации турнира россиянин получил 14,500 балла и с первого места отобрался в финал в упражнениях на кольцах. Финальные соревнования в отдельных видах состоятся 27 сентября.

Заика является серебряным призером чемпионата Европы 2026 года на кольцах. Кроме того, он трижды становился чемпионом России.