Москва26 сенВести.Российский гимнаст Илья Заика стал автором нового именного элемента в упражнениях на кольцах. Об этом сообщила пресс-служба Федерации гимнастики России.
Как отметили в публикации, 24-летний спортсмен представил элемент на этапе FIG World Challenge Cup в Париже.
Заика успешно выполнил подъем силой по прямым рукам из виса вниз головой в крест вниз головой. Элемент был засчитан и официально получил название "Заика". Его сложность оценили в 0,8 балла.
Поздравляем Илью с новым именным элементом! Теперь его фамилия навсегда вписана в историю спортивной гимнастикиговорится в публикации Федерации
Согласно правилам спортивной гимнастики, новый элемент называют фамилией спортсмена, который первым успешно выполняет его на официальных соревнованиях.
В квалификации турнира россиянин получил 14,500 балла и с первого места отобрался в финал в упражнениях на кольцах. Финальные соревнования в отдельных видах состоятся 27 сентября.
Заика является серебряным призером чемпионата Европы 2026 года на кольцах. Кроме того, он трижды становился чемпионом России.