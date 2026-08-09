Москва9 авгВести.Российский спортсмен Владислав Сапожников обновил мировой рекорд на дистанции 200 метров брассом в рамках Кубка мира по зимнему плаванию в аргентинском Эль-Калафате.
Спортсмен рассказал в беседе с ТАСС что ему удалось существенно – на 8 секунд – улучшить прежнее высшее мировое достижение в возрастной группе от 25 до 29 лет.
Был [мировой рекорд] 2:43:73, стал 2:35:60поделился Сапожников
В общей сложности за время турнира россиянин пополнил свою копилку 10 наградами: пятью золотыми, тремя серебряными и двумя бронзовыми. По словам спортсмена, он доволен результатами соревнований.
Турнир проходил с 4 по 8 августа в воде ледника Перито-Морено, температура которой составляла 1,5–2 градуса выше нуля. Заплывы организовывались на дистанциях от 25 до 450 метров.
Ранее сообщалось, что российские спортсмены завоевали 27 золотых и серебряных наград на Кубке мира по зимнему плавание в Аргентине.