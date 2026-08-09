Москва9 авгВести.Российские спортсмены завоевали 27 золотых и серебряных наград на Кубке мира по зимнему плавание в аргентинском Эль-Калафате, сообщает ТАСС.
Наибольшее количество высших наград - по пять золотых медалей - завоевали Матвей Овсейчук, Алексей Жарков и Владислав Сапожников.
Трижды на верхнюю ступень пьедестала поднималась Василиса Малаева, дважды - Петр Ясинский. Кроме того, Жарков, Овсейчук, Ясинский и Малаева одержали победу в эстафетной гонке.
По словам главы Всероссийской федерации зимнего плавания Андрея Замыслова, несмотря на участие российской команды в усеченном составе, спортсменам удалось завоевать призовые места на всех дистанциях, где они были заявлены.
Награждение пройдет в воскресенье. Мы обязательно будем на нем с российским флагомприводит ТАСС слова Замыслова
Соревнования проходили с 4 по 8 августа в воде ледника Перито-Морено. Температура воды составляла 1,5–2 градуса Цельсия. Заплывы проходили на дистанциях от 25 м до 450 м.
Между тем сборная России по синхронному плаванию завоевала серебро в групповых упражнениях на третьем этапе Кубка мира в китайском Сиане.