Российские пловцы взяли 27 медалей на Кубке мира по зимнему плаванию в Аргентине

Российские пловцы вернулись с Кубка мира по зимнему плаванию с 27 медалями Российские пловцы взяли 27 медалей на Кубке мира по зимнему плаванию в Аргентине

Москва9 авг Вести.Российские спортсмены завоевали 27 золотых и серебряных наград на Кубке мира по зимнему плавание в аргентинском Эль-Калафате, сообщает ТАСС.

Наибольшее количество высших наград - по пять золотых медалей - завоевали Матвей Овсейчук, Алексей Жарков и Владислав Сапожников.

Трижды на верхнюю ступень пьедестала поднималась Василиса Малаева, дважды - Петр Ясинский. Кроме того, Жарков, Овсейчук, Ясинский и Малаева одержали победу в эстафетной гонке.

По словам главы Всероссийской федерации зимнего плавания Андрея Замыслова, несмотря на участие российской команды в усеченном составе, спортсменам удалось завоевать призовые места на всех дистанциях, где они были заявлены.

Награждение пройдет в воскресенье. Мы обязательно будем на нем с российским флагом приводит ТАСС слова Замыслова

Соревнования проходили с 4 по 8 августа в воде ледника Перито-Морено. Температура воды составляла 1,5–2 градуса Цельсия. Заплывы проходили на дистанциях от 25 м до 450 м.

Между тем сборная России по синхронному плаванию завоевала серебро в групповых упражнениях на третьем этапе Кубка мира в китайском Сиане.