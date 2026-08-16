Пловец Щербаков рассказал о своих эмоциях после рекорда на чемпионате Европы Пловец Щербаков рассказал о впечатлениях после заплыва на чемпионате Европы

Москва16 авг Вести.Российский пловец Михаил Щербаков, установивший юношеский мировой рекорд, а также взрослый рекорд РФ на чемпионате Европы в Париже, рассказал ИС "Вести" о впечатлениях после своего заплыва.

Я очень рад, что все так сложилось. Очень доволен, что выдержал все семь дней и просто доволен. Это все мои эмоции, которые я испытываю. Я еще не осознал в полной мере, мне для этого еще неделька-полторы нужно. Как раз дома проведу я. Очень хочу домой… Мне очень нравится, что мой первый серьезный старт – чемпионат Европы старший. Я рад, что именно в этом возрасте здесь у меня получилось дотерпеть и показать все, на что я способен поделился Щербаков

Также спортсмен рассказал, как будет отмечать.

Отмечать буду дома с семьей, закажем какие-нибудь роллы, пиццу там, сходим в кино. Домашняя обстановка – вот этого я сейчас больше хочу, больше всего вообще на свете сказал он

Российский пловец Михаил Щербаков завоевал бронзу в плавании на 200 м комплексным стилем на чемпионате Европы в Париже. Спортсмен преодолел дистанцию за 1 минуту 56,16 секунды и установил юношеский мировой рекорд, а также взрослый рекорд РФ.