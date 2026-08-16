Москва16 авг Вести.На чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже болельщики проявляют особую вовлеченность в состязательный процесс. Об этом ИС "Вести" заявил бронзовый призер соревнований Павел Самусенко.

По его словам, это самые крутые соревнования, если рассматривать их с точки зрения болельщиков.

Сам по себе бассейн... я могу назвать и покруче, потому что в Будапеште был бассейн намного интересней. В Казани посвежее. Но за счет того, что здесь так обалденно болеют, приехали со всех стран Европы. Сами французы просто бешеные. И трибуны находятся достаточно близко, так что это прямо: 10 из 10 сказал пловец

На чемпионате Европы Павел Самусенко завоевал бронзу в плавании на 100 м на спине. Он показал результат 52,57 секунды.