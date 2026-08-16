Павел Самусенко заявил, что пловцы из РФ будут бороться за первые места Павел Самусенко: пловцы из РФ будут бороться за первые места

Москва16 авг Вести.Российские пловцы благодаря участию на международных соревнованиях будут набирать форму, возвращаться к своему привычному графику и бороться за первые места в дальнейшем. Об этом ИС "Вести" заявил бронзовый призер чемпионата Европы по водным видам спорта в Париже Павел Самусенко.

Мы были на чемпионате мира в прошлом году, и это дало глоток свежего воздуха. Но не стоят на месте страны, прогрессируют, и нам тоже нужно прогрессировать. И за счет того, что мы сейчас будем все больше находиться на таких международных соревнованиях, матчевых встречах, я думаю, у нас вспомнится былое величие и что как бы мы не одни из самых лучших. Есть еще другие, которые легко займут наши места. Мы не планируем отдавать, конечно, эти места, мы будем бороться, вгрызаться и за счет этих стартов как раз-таки набирать форму, возвращаться к уже привычному нам графику сказал он

Также пловец добавил, что обожает конкуренцию.

Без этого плавание было бы не плаванием. То есть когда борьба рука в руку и кто выиграет касание – это самое интересное, самое захватывающее. И как спортсмен, тебя это подстегивает плыть быстрее и быстрее отметил он

Ранее Павел Самусенко заявил, что на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже болельщики проявляют особую вовлеченность в процесс.