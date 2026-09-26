Захарова: российские спортсмены "летают", даже когда их "бьют" Захарова прокомментировала новый элемент гимнаста Заики

Москва26 сен Вести.Российские спортсмены "изобретают, достигают, побеждают", даже когда их "бьют", заявила официальный представитель МИД Мария Захарова по поводу новости о российском гимнасте Илье Заике, который стал автором нового именного элемента в спортивной гимнастике.

Сообщение с видеороликом об исполнении нового элемента Захарова разместила в своем Telegram-канале.

Ну а как таких пускать на соревнования? В красных штанах и с новыми элементами. Их бьют, а они изобретают, достигают, побеждают, летают, одним словом отметила Захарова

Федерация гимнастики России сообщила, что Заика стал автором нового именного элемента в упражнениях на кольцах - подъем силой по прямым рукам из виса вниз головой в крест вниз головой.

Таким образом, 24-летний российский спортсмен блестяще выполнил новый элемент на кольцах на этапе FIG World Challenge Cup в Париже.

По законам спортивной гимнастики, новый элемент получает фамилию спортсмена, который первым успешно представил его на официальных соревнованиях. Элемент уже засчитан Международной федерацией гимнастики.