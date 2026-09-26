Москва26 сенВести.Российские спортсмены "изобретают, достигают, побеждают", даже когда их "бьют", заявила официальный представитель МИД Мария Захарова по поводу новости о российском гимнасте Илье Заике, который стал автором нового именного элемента в спортивной гимнастике.
Сообщение с видеороликом об исполнении нового элемента Захарова разместила в своем Telegram-канале.
Ну а как таких пускать на соревнования? В красных штанах и с новыми элементами. Их бьют, а они изобретают, достигают, побеждают, летают, одним словомотметила Захарова
Федерация гимнастики России сообщила, что Заика стал автором нового именного элемента в упражнениях на кольцах - подъем силой по прямым рукам из виса вниз головой в крест вниз головой.
Таким образом, 24-летний российский спортсмен блестяще выполнил новый элемент на кольцах на этапе FIG World Challenge Cup в Париже.
По законам спортивной гимнастики, новый элемент получает фамилию спортсмена, который первым успешно представил его на официальных соревнованиях. Элемент уже засчитан Международной федерацией гимнастики.