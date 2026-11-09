Путин поздравил российских батутистов с победой на чемпионате мира

Путин отметил триумф российских батутистов на чемпионате мира в Нанкине Путин поздравил российских батутистов с победой на чемпионате мира

Москва9 ноя Вести.Президент РФ Владимир Путин поздравил российскую сборную по прыжкам на батуте с победой в командном многоборье и первым местом в неофициальном командном зачете на чемпионате мира 2026 года в китайском Нанкине. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Глава государства отметил сплоченность команды, мастерство спортсменов и их волю к победе.

Вы выступили как единый, сплоченный коллектив, продемонстрировали талант и мастерство, характер и волю. Хочу искренне поблагодарить вас, ваших тренеров и наставников за яркие, победные эмоции, которые вы подарили российским болельщикам. Молодцы! сказано в телеграмме

Российские батутисты одержали победу в общекомандном финале чемпионата мира, набрав 64 балла. Второе место заняла сборная Китая с 59 баллами, третье – команда Португалии с 56 баллами.

Ранее российские батутисты в интервью ИС "Вести" поделились эмоциями от победы на чемпионате мира.