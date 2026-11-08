Москва8 ноя Вести.Результаты женской команды РФ подарили мотивацию на победу спортсменам Дмитрию Нартову и Кириллу Пантелееву, которые участвовали в ЧМ по прыжкам на батуте в Нанкине. Об этом они рассказали в интервью ИС "Вести".

Нас очень сильно замотивировала победа девочек. Ну, лично меня. Это дало какой-то настрой выйти и показать, что мы тоже можем, чтобы у нас как бы такой дуэт получился. А в целом по прыжкам я считаю, что мы выходили очень спокойно, потому что нам удалось удержаться на верхней позиции из "предварилки". В полуфинале мы зашли тоже первые и в финал как бы вышли из него тоже победителями. Выходили мы очень уверенно, потому что мы знали и рассчитывали на эту медаль, и она для нас очень важная оказалась заявил Пантелеев

Спортсмен Нартов отметил, что команде удалось выступить сплоченно.

Настраивался каждый отдельно, но это как бы не помешало нашей сплоченности во время прыжков. У нас ментальная связь. И поэтому нам можно не видеться, и мы зайдем и сделаем. Поэтому есть потенциал работать дальше. Как бы работаем, держим планку такую же, как мы продержали на протяжении всех этапов. … С довольной душой едем домой, на родину подчеркнул Нартов

Ранее главный тренер сборной команды России по прыжкам на батуте Алексей Рыжков прокомментировал выступление сборной в Нанкине. Он отметил, что команда действовала, как единый механизм.