Батутистки Михайлова и Бладцева выиграли ЧМ в синхронных прыжках

Российские батутистки взяли золото в синхронных прыжках Батутистки Михайлова и Бладцева выиграли ЧМ в синхронных прыжках

Москва8 ноя Вести.Женская сборная России заняла первое место на чемпионате мира по прыжкам на батуте в синхронных прыжках. В составе национальной команды выступали Мария Михайлова и Анжела Бладцева.

Россиянки получили 50,000 балла. Серебро досталось британским батутисткам (49,110 балла). Третьими финишировали китаянки (48,410).

Чемпионат мира в китайском Нанкине продлится до 8 ноября. На этом турнире российские спортсмены завоевали три золотые, четыре серебряные и одну бронзовую медаль.

Сборная России впервые с 2019 года выступает на ЧМ под флагом страны.

Ранее члены мужской сборной, завоевавшей золото в минитрампе, рассказали ИС "Вести" о том, что им помогло достичь таких результатов.