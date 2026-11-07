Россиянка Бегим завоевала очередное золото на ЧМ по прыжкам на батуте

Россиянка завоевала очередное золото в минитрампе Россиянка Бегим завоевала очередное золото на ЧМ по прыжкам на батуте

Москва7 ноя Вести.Российская батутистка Галина Бегим завоевала золотую медаль в соревнованиях на двойном минитрампе на ЧМ по прыжкам на батуте, сообщает РИА Новости

Галина Бегим в финале показала результат 26,200 балла​​​. Второе место заняла новозеландка Бронуин Дибб (25,900), третье - американка Сьюзан Гилл (25,000).

Чемпионат мира в китайском Нанкине продлится до 8 ноября. Сборная России выступает с национальной символикой.

Ранее члены мужской сборной, завоевавшей золото в минитрампе, рассказали ИС «Вести» о том, что им помогло достичь таких результатов.