Серебряные призеры ЧМ в двойном минитрампе рассказали, как прошел финал Российские батутистки поделились эмоциями от выступления на чемпионате мира

Москва7 ноя Вести.Российские спортсменки Галина Бегим, Алена Калашникова, Дарья Тихонова и Евгения Захарова завоевали серебро в командных соревнованиях в дисциплине "двойной минитрамп" на чемпионате мира по прыжкам на батуте. О том, как прошел финал, они рассказали ИС "Вести".

К концу соревновательного дня, признается Алена Калашникова, команда устала, но результатом девушки гордятся.

Очень нервно… Чуть подустали, время – семь вечера, все начали переживать, смотрели на другие командные финалы, болели за других, энергия выплескивалась, и мы чуть-чуть подустали. И, наверное, так и получилось, что чуть распереживались, и не все пошло как надо, но тем не менее очень рады и довольны тем, как завершился командный финал. Гордимся, что сделали все, что могли рассказала Калашникова

Галина Бегим расстроилась, что не смогла идеально выполнить свои комбинации.

Было очень волнительно. Если честно, я очень расстроена из-за того, что не смогла показать то, что тренировала. И, разумеется, я очень сильно расстроилась из-за того, что подставила девочек. То есть по факту мы могли бороться за золото и могли стоять на первом месте. Но уже что сделано, то сделано, нужно просто это принять, успокоиться и идти дальше поделилась Бегим

Дарья Тихонова рассказала, что не волновалась и выступила хорошо.

Как таковых конкурентов для меня не было. Я, в принципе, не волновалась, просто сделала стабильно свои комбинации, не подвела команду и довольна результатом сказала Тихонова

Евгения Захарова, по собственному признанию, "прыгала за троих сразу".

Мне очень было волнительно. Я прямо переживала за каждую из девочек… Я хочу сказать большое спасибо девочкам, что они достойно выступили. Я очень рада, что девочки смогли собраться и прыгнуть сказала Захарова

Ранее сообщалось, что российские спортсмены Александр Бутько, Дамиан Козьмин, Илья Пенкин и Тимофей Голубенко стали чемпионами мира по прыжкам на батуте в командных соревнованиях в двойном минитрампе.

Серебряную медаль чемпионата мира по прыжкам на батуте в соревнованиях на акробатической дорожке завоевала россиянка Арина Каляндра. Российские спортсмены впервые с 2019 года выступают на чемпионате мира под флагом страны. Турнир проходит в китайском Нанкине. Соревнования завершатся 8 ноября.