Москва6 нояВести.Мужская сборная России взяла золото чемпионата мира по прыжкам на батуте в командных соревнованиях в двойном минитрампе. Российские спортсмены набрали 26 баллов.
Серебро выиграла команда Португалии (22 балла). Сборная США финишировала на третьем месте (19).
Россию представляли Александр Бутько, Илья Пенкин, Дамиан Козьмин, Тимофей Голубенко.
ЧМ по прыжкам на батуте проходит в китайском Нанкине. Ранее женская сборная РФ стала сильнейшей на акробатической дорожке. Второе место заняла сборная Бельгии, третьими стали француженки.
Соревнования в Нанкине завершатся в воскресенье, 8 ноября.