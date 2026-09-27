Россияне завоевали девять медалей на чемпионате мира по спортивной акробатике

Российские спортивные акробаты выиграли больше всех медалей на чемпионате мира Россияне завоевали девять медалей на чемпионате мира по спортивной акробатике

Москва27 сен Вести.В итальянском Пезаро завершился чемпионат мира по спортивной акробатике. Российские гимнасты завоевали на соревнованиях девять медалей.

В заключительный день турнира представители России стали обладателями семи наград. Золото было завоевано в темповых упражнениях среди мужских четверок, смешанных пар и в балансовом упражнении мужских четверок.

По общему числу наград российская сборная стала первой. В медальном же зачете россияне заняли второе место с тремя золотыми, тремя серебряными и тремя бронзовыми наградами.

На первой строчке расположились представители Израиля, завоевавшие пять золотых и три серебряные медали.

Всего на чемпионате мира в Италии выступили 26 российских гимнастов.