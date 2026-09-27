Москва27 сенВести.В итальянском Пезаро завершился чемпионат мира по спортивной акробатике. Российские гимнасты завоевали на соревнованиях девять медалей.
В заключительный день турнира представители России стали обладателями семи наград. Золото было завоевано в темповых упражнениях среди мужских четверок, смешанных пар и в балансовом упражнении мужских четверок.
По общему числу наград российская сборная стала первой. В медальном же зачете россияне заняли второе место с тремя золотыми, тремя серебряными и тремя бронзовыми наградами.
На первой строчке расположились представители Израиля, завоевавшие пять золотых и три серебряные медали.
Всего на чемпионате мира в Италии выступили 26 российских гимнастов.