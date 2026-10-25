Сергей Найдин завоевал бронзу на чемпионате мира в упражнениях на перекладине

Российский гимнаст стал призером чемпионата мира по спортивной гимнастике Сергей Найдин завоевал бронзу на чемпионате мира в упражнениях на перекладине

Москва25 окт Вести.Сергей Найдин выиграл бронзовую медаль чемпионата мира по спортивной гимнастике в Роттердаме, показав третий результат в финале на перекладине.

Россиянин набрал 14,800 балла – столько же, сколько занявший второе место японец Синносукэ Ока. Серебро досталось японскому гимнасту благодаря дополнительным показателям.

Победителем финала стал Чиа-Хун Тан из китайского Тайбэя с результатом 14,966 балла.

Ранее также сообщалось, что россиянка Людмила Рощина стала серебряным призером чемпионата мира по спортивной гимнастике в личном многоборье.