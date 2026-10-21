Российские гимнасты выиграли серебро ЧМ и завоевали олимпийскую лицензию Мужская сборная России по гимнастике завоевала серебро на ЧМ

Москва21 окт Вести.Мужская сборная России по спортивной гимнастике завоевала лицензию на участие в Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе (США), выиграв серебряные медали в командном многоборье на чемпионате мира (ЧМ) в Нидерландах.

Золото завоевала сборная Японии с результатом 251,928 балла. У россиян - 250,329 балла. Бронза у команды Китая - 249,193 балла.

Три команды, ставшие лучшими по итогам мирового первенства, получают командные олимпийские лицензии.

В августе 2026 года российские спортсмены выиграли общий медальный зачет чемпионата Европы по спортивной гимнастике, который прошел в Загребе. Россияне завоевали десять золотых, двенадцать серебряных и шесть бронзовых медалей.