Москва23 октВести.Россиянка Людмила Рощина стала серебряным призером чемпионата мира по спортивной гимнастике в личном многоборье. Турнир проходит в Роттердаме (Нидерланды).
За четыре упражнения Рощина набрала 55,199 балла за четыре упражнения. Соревнования выиграла американка Скай Блейкли (55,733). Бронзу взяла китаянка Кэ Циньцинь (55,032).
Ранее в Международной федерации гимнастики (FIG) заявили, что недопуск некоторых российских атлетов к участию в чемпионате мира в Нидерландах из-за визовых проблем отрицательно скажется на развитии международной спортивной гимнастики.
ЧМ проходит в Нидерландах 17–25 октября. На соревнованиях будут разыграны путевки на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе.