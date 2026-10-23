Россиянка Рощина взяла серебро ЧМ по спортивной гимнастике в личном многоборье

Рощина взяла серебро ЧМ по спортивной гимнастике Россиянка Рощина взяла серебро ЧМ по спортивной гимнастике в личном многоборье

Москва23 окт Вести.Россиянка Людмила Рощина стала серебряным призером чемпионата мира по спортивной гимнастике в личном многоборье. Турнир проходит в Роттердаме (Нидерланды).

За четыре упражнения Рощина набрала 55,199 балла за четыре упражнения. Соревнования выиграла американка Скай Блейкли (55,733). Бронзу взяла китаянка Кэ Циньцинь (55,032).

Ранее в Международной федерации гимнастики (FIG) заявили, что недопуск некоторых российских атлетов к участию в чемпионате мира в Нидерландах из-за визовых проблем отрицательно скажется на развитии международной спортивной гимнастики.

ЧМ проходит в Нидерландах 17–25 октября. На соревнованиях будут разыграны путевки на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе.