"Эта медаль послужит мотивацией": гимнастка Мельникова о серебре Рощиной на ЧМ Гимнастка Мельникова: медаль Рощиной на ЧМ послужит мотивацией и вдохновением

Москва24 окт Вести.Серебряная медаль гимнастки Людмилы Рощиной на чемпионате мира в Роттердаме послужит мотивацией и вдохновением для подрастающего поколения. Так олимпийская чемпионка, двукратная абсолютная чемпионка мира по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова поздравила Рощину, сообщает ИС "Вести".

Хочу поздравить Людмилу Рощину с серебряной медалью многоборья чемпионата мира в Роттердаме. Это очень важная награда для нашей гимнастики, которая послужит мотивацией и большим вдохновением для подрастающего поколения, и, конечно, для Олимпийских игр в Лос-Анджелесе сказала Мельникова

Накануне, 23 октября, Рощина стала серебряным призером чемпионата мира по спортивной гимнастике в личном многоборье в Роттердаме. За четыре упражнения Рощина набрала 55,199 балла. Соревнования выиграла американка Скай Блейкли – 55,733 балла. Бронзу взяла китаянка Кэ Циньцинь – 55,032.

Отец Рощиной рассказал, что один наблюдал за выступлением дочери, так как его супруга очень сильно переживала.