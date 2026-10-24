Москва24 октВести.Российскую гимнастку Людмилу Рощину направили на сдачу допинг-пробы, передает ТАСС.
Вызов на допинг-контроль Рощина получила после того, как завоевала серебряную медаль чемпионата мира по спортивной гимнастике по итогам финала личного многоборья. Для российских гимнастов это вторая медаль на турнире.
Ранее в Международной федерации гимнастики (FIG) заявили, что недопуск некоторых российских атлетов к участию в чемпионате мира в Нидерландах из-за визовых проблем отрицательно отразится на развитии международной спортивной гимнастики.