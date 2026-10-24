Завоевавшую серебро на ЧМ российскую гимнастку Рощину вызвали на допинг-контроль Завоевавшую серебро на ЧМ гимнастку Рощину вызвали на допинг-контроль

Москва24 окт Вести.Российскую гимнастку Людмилу Рощину направили на сдачу допинг-пробы, передает ТАСС.

Вызов на допинг-контроль Рощина получила после того, как завоевала серебряную медаль чемпионата мира по спортивной гимнастике по итогам финала личного многоборья. Для российских гимнастов это вторая медаль на турнире.

Ранее в Международной федерации гимнастики (FIG) заявили, что недопуск некоторых российских атлетов к участию в чемпионате мира в Нидерландах из-за визовых проблем отрицательно отразится на развитии международной спортивной гимнастики.