Отец гимнастки Рощиной рассказал, что в одиночку следил за выступлением дочери Отец гимнастки Рощиной: смотрел соревнования один, так как жена переживала

Москва24 окт Вести.Отец гимнастки Людмилы Рощиной, которая взяла серебро на чемпионате мира в Роттердаме, один следил за соревнованиями дочери, так как супруга сильно переживает и не может составить компанию. Об этом Аркадий Рощин рассказал в интервью ИС "Вести".

В единичном составе, сам я смотрел. Супруга, она не смотрит ее выступления, когда [они] проходят, то она уходит, чтобы не передавать ей, так сказать, переживания. А я сам смотрел. Вы знаете, до последнего момента мы не могли сказать, что она на втором месте [будет] рассказал мужчина

Также он отметил, что у дочери еще будут спортивные соревнования, которые обеспечат ей допуск на Олимпийские игры.

Еще будут старты. Вот они же командой не вошли в тройку, а на Олимпийские игры выходят первые три команды, которые заняли первые три места. Еще ж будет на следующий год в Китае чемпионат мира. Там, я думаю, уже проблем с визами такими не будет у наших сильнейших спортсменов. Я думаю, что там они однозначно войдут. В этом плане я спокоен за Олимпиаду добавил Рощин

Накануне, 23 октября, россиянка Людмила Рощина стала серебряным призером чемпионата мира по спортивной гимнастике в личном многоборье в Роттердаме (Нидерланды). За четыре упражнения Рощина набрала 55,199 балла. Соревнования выиграла американка Скай Блейкли (55,733). Бронзу взяла китаянка Кэ Циньцинь (55,032).