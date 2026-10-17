Москва17 октВести.Зрители вывесили плакат с российской олимпийской чемпионкой Ангелиной Мельниковой на арене чемпионата мира по спортивной гимнастике, который проходит в нидерландском Роттердаме.
Фото баннера опубликовал Telegram-канал "Спортивная гимнастика России".
Тем временем на арене чемпионата мира-2026 в Роттердаме замечен плакат с Ангелиной Мельниковойговорится в подписи к фото
Ранее власти Нидерландов отказали Мельниковой в выдаче визы для въезда в страну, чтобы принять участие в чемпионате мира. Также визы не выдали еще одной олимпийской чемпионке Виктории Листуновой и чемпионке Европы Анне Калмыковой.