Зрители вывесили плакат с олимпийской чемпионкой Мельниковой на ЧМ в Роттердаме

Зрители вывесили баннер в поддержку Мельниковой на ЧМ по гимнастике в Роттердаме Зрители вывесили плакат с олимпийской чемпионкой Мельниковой на ЧМ в Роттердаме

Москва17 окт Вести.Зрители вывесили плакат с российской олимпийской чемпионкой Ангелиной Мельниковой на арене чемпионата мира по спортивной гимнастике, который проходит в нидерландском Роттердаме.

Фото баннера опубликовал Telegram-канал "Спортивная гимнастика России".

Тем временем на арене чемпионата мира-2026 в Роттердаме замечен плакат с Ангелиной Мельниковой говорится в подписи к фото

Ранее власти Нидерландов отказали Мельниковой в выдаче визы для въезда в страну, чтобы принять участие в чемпионате мира. Также визы не выдали еще одной олимпийской чемпионке Виктории Листуновой и чемпионке Европы Анне Калмыковой.