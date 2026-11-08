Батутисты Нартов и Пантелеев одержали победу на турнире в Нанкине

Российские батутисты завоевали золото чемпионата мира в синхронных прыжках Батутисты Нартов и Пантелеев одержали победу на турнире в Нанкине

Москва8 ноя Вести.Дмитрий Нартов и Кирилл Пантелеев выиграли соревнования в синхронных прыжках на батуте на чемпионате мира в китайском Нанкине.

По итогам выступления россияне получили 54,710 балла. Серебряными призерами стали британцы Кори Уокес и Зак Перзаманос, набравшие 53,990 балла. Бронзу завоевали белорусы Иван Мельников и Иван Литвинович с результатом 53,030 балла.

Ранее женская сборная России выиграла командные соревнования на акробатической дорожке. В состав команды вошли Александра Лямина, Елена Нейман, Арина Каляндра и Полина Новолокина. В финале россиянки набрали 28 баллов.

Чемпионат мира в Нанкине продлится до 8 ноября. Российская сборная по прыжкам на батуте выступает с национальной символикой.