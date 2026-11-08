Москва8 ноя Вести.Сплоченность и стабильное выполнение всех элементов помогли российской команде завоевать серебряные медали чемпионата мира. Об этом в интервью ИС "Вести" заявили сами спортсменки.

Анжела Бладцева, Анна Корнетская, Анжелика Алышева и Мария Михайлова получили 19 баллов и завоевали серебряные медали в командном зачете в дисциплине "индивидуальные прыжки на батуте" на чемпионате мира в китайском городе Нанкине.

У нас молодая команда, не считая меня. Как мы пришли к этому? Все усердно тренировались, все стабильно доделали комбинации до конца. Это было главным. Нам просто нужно было сделать свое. У кого-то получилось великолепно, у кого-то чуть-чуть хуже, но самое главное, что все смогли собраться и дойти до конца. Поэтому я очень благодарна девочкам...Это долгожданное серебро. Спасибо всем, кто нас поддерживал, верил. Девочкам огромнейшее спасибо! рассказала Анна Корнетская

Другие спортсменки также отметили, что многолетняя совместная подготовка и взаимная поддержка помогли им добиться долгожданного результата.