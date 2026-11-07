Спортсменка Каляндра поделилась, что на ЧМ в Нанкине показала свой максимум Спортсменка Каляндра: на ЧМ по прыжкам на батуте сделала свой максимум

Москва7 ноя Вести.Спортсменка Арина Каляндра, взявшая серебро на ЧМ по прыжкам на батуте в Нанкине в дисциплине "акробатическая дорожка", в интервью ИС "Вести" поделилась, что показала свой максимум.

Я очень рада, как для меня прошли эти соревнования, потому что я сделала, мне кажется, свой максимум, и выше уже некуда было. Конечно, я могла прыгнуть лучше во втором финале, но мне кажется, тут уже сыграла какая-то усталость, потому что делать комбинации такой трудности на протяжении всех соревнований — это тяжело и занимает много сил объяснила Каляндра

Ранее спортсменка Галина Бегим рассказала о своих эмоциях после получения золота на ЧМ в Нанкине. Она заявила, что мечтала услышать гимн РФ в то время, как стоит на пьедестале.