Москва7 ноя Вести.Мечтой спортсменки Галины Бегим, взявшей золото на ЧМ по прыжкам на батуте в Нанкине в дисциплине "двойной минитрамп", было услышать гимн России в то время, когда она будет стоять на пьедестале. Об этом она рассказала в интервью ИС "Вести".

Единственное, что я хотела - услышать гимн России. Если честно, это была моя мечта - встать на первое место и просто услышать гимн России. Мечта, причем еще очень давняя. И я очень рада, что получилось это сделать. … Я была очень рада его услышать. Это, безусловно, гордость для меня заявила Бегим

Ранее в командной дисциплине "двойной минитрамп" российские батутистки завоевали серебро. Девушки заявили, что гордятся результатом и оценивают свое выступление хорошо.