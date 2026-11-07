Путин поздравил российских спортсменов, взявших золото в Нанкине Путин поздравил российских спортсменов, взявших золото в китайском Нанкине

Москва7 ноя Вести.Победителей чемпионата мира по прыжкам на батуте в дисциплине двойной минитрамп поздравил президент РФ Владимир Путин.

Российские спортсмены Александр Бутько, Илья Пенкин, Дамиан Козьмин и Тимофей Голубенко выиграли командное золото в китайском Нанкине. Российский лидер в своем послании указал на ключевую роль командного единства в достижении этого результата.

Поздравляю вас, ваших наставников и болельщиков с блестящим выступлением в Нанкине. Отмечу командную сплоченность, индивидуальное мастерство и победный настрой, которые помогли вам обойти сильных и опытных соперников на пути к золотым медалям говорится в телеграмме, опубликованной на официальном сайте Кремля

Глава государства также поздравил россиянок Елену Нейман, Александру Лямину, Арину Каляндру и Полину Новолокину, которые завоевали золото чемпионата мира по прыжкам на батуте в упражнениях на акробатической дорожке. Путин подчеркнул, что спортсменки проявили бойцовский характер.

Ранее российские батутисты поделились эмоциями от победы на чемпионате мира.