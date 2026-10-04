Москва4 октВести.Российские прыгуны на батуте Кирилл Пантелеев и Дмитрий Нартов завоевали золото в синхронных прыжках на этапе Кубка мира в итальянском Риччоне.
Россияне показали результат 53,700 балла. Вслед за ними расположились американцы Рубен Падилла и Алексей Шостак (53,040). Третьими стали азербайджанцы Махсуд Махсудов и Гусейн Аббасов (52,470).
Этап Кубка мира завершится 4 октября.
Ранее российская спортсменка Арина Кузнецова стала чемпионкой Европы по стендовой стрельбе в ските. Медаль для спортсменки стала дебютной на текущем европейском первенстве.